Miljoenen aan cryptovaluta onderschept in witwasonderzoek

Luxe levensstijl De op 19 augustus aangehouden man en vrouw vielen volgens de politie op omdat ze een luxe levensstijl leidden, terwijl onduidelijk bleef hoe zij hun inkomen verwierven. Na een melding bij Finance Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) en Meld Misdaad Anoniem startte de financiële recherche een onderzoek.

Schoen

Tijdens een doorzoeking in Breda trof de politie onder meer dure merkkleding, een Porsche Panamera, designertassen en dure sieraden aan. Daarnaast is er beslag gelegd op cryptovaluta met een waarde van zo’n 600.000 euro. Ook vonden agenten een hardware-wallet, verstopt in een schoen, waar vermoedelijk nog miljoenen aan cryptovaluta opstond. Op dat moment konden deze tegoeden nog niet worden veiliggesteld.

Pincode

Een van de verdachten is kort na de eerste aanhouding weer vrijgelaten, maar volgens de politie bleek al snel dat de verdachte zijn cryptotegoeden wilde wegsluizen. De verdachte is vervolgens opnieuw aangehouden. De politie trof bij zijn arrestatie de pincode van de hardware-wallet aan. Met gebruik van deze code is het de politie gelukt om beslag te leggen op de cryptovaluta op de hardware-wallet met een geschatte waarde van 2 miljoen euro.