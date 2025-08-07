Minder drugs in postpakketten, waarschijnlijk door meer controles

Foto is ter illustratie

In beslag

Het zogenaamde Hit and Run Postteam nam in een jaar tijd ruim 90 kilo harddrugs in beslag, meldt de douane donderdag. Zes verdachten stonden het afgelopen jaar voor de rechter. Aan hen werden door de rechter langdurige gevangenisstraffen opgelegd.

Onderschept

Er zijn in 2024 door de douane ruim 13.700 brieven en briefpakketjes met drugs onderschept, ten opzichte van 16.500 in 2023. In de meeste gevallen ging het om synthetische drugs, zoals xtc of mdma en amfetamine.

De daling in het aantal onderschepte pakketjes komt volgens de douane waarschijnlijk doordat criminelen uitwijken naar andere landen, zoals België, Duitsland en Frankrijk, omdat de pakkans in Nederland door de komst van het HARP-team is vergroot, stelt de douane.

Verstoppen

Het HARP-team ziet hoe criminelen het afgelopen jaar weer allerlei voorwerpen gebruikten om hun drugs stiekem in te verstoppen. Bijvoorbeeld tussen het kattenvoer, verwerkt in een Boeddhabeeld, of xtc-pillen in een zak borrelnootjes.

Het meest recente voorbeeld is de zaak waarbij in een postpakket met daarin een teddybeer en een sjaal, een grote hoeveelheid crystal meth zat verwassen.

In deze zaak werd op dinsdag 29 juli een 36-jarige man uit Rotterdam aangehouden. De man is op vrijdag 1 augustus voorgeleid en blijft veertien dagen langer vastzitten.