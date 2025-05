Minder straf voor rol van ‘Grote Wolf’ in Twentse onderwereldoorlog

Beeld: Simo D. en Henri W.

Veroordeeld

De rechtbank legde W. (44), wiens bijnaam ‘Grote Wolf’ is, eerder 25 jaar op. Hij is nu door het hof veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf. Hij is schuldig bevonden voor een poging tot liquidatie van een man in Enschede op 31 januari 2017, het in brand steken van een kapper in Enschede op 2 februari 2017, het bezit van een automatisch vuurwapen met munitie en twee bedreigingen.

W. werd vrijgesproken van het voorbereiden van een aanslag op een café in Enschede en van nog een bedreiging.

Godfather

In 2019 werden W. en zijn broer door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot maximale straffen voor gewelddadige moordpogingen in opdracht van de zelfbenoemde godfather Simo D. en zijn criminele partner Marcus T., aldus Tubantia. D. was een oorlog tegen de verboden motorclub Satudarah begonnen en de twee broers waren de soldaten, zo denkt justitie. Er werd in die strijd een kapper in brand gestoken en een man in Gronau werd met kogels doorzeefd. Ook werden panden waar leden van de motorclub zich ophielden beschoten.

De man die in brand werd gestoken – terwijl hij een klant aan het knippen was – had de kapperszaak enige tijd voor de aanslag overgenomen van het eigenlijke doelwit. Zo werd de verkeerde man het slachtoffer en verbrandde hij voor 12% over zijn lichaam.

Sprookjes

Raadsman Dennis Vlielander van Henri W. twijfelde aan de geloofwaardigheid van een Braziliaanse getuige met de bijnaam Romario: ‘Iemand met zijn staat van dienst in de onderwereld zou ineens uit wroeging over al het slechte zijn gaan verklaren over mijn cliënt. Wie dat gelooft, gelooft ook in sprookjes. Meneer maakte deel uit van een groep die bij het publiek bekend is geworden als ‘Tattookillers’ en die gaat echt niet zonder tegenprestatie verklaringen afleggen. Wat was zijn belang om er zelfs voor terug te komen uit zijn geboorteland toen het OM daar om vroeg’, aldus Vlielander.

De broer van Henri W., Maurits R. ook wel bekend als ‘Kleine Wolf’, werd eerder al veroordeeld tot 13 jaar cel, in hoger beroep.