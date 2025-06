Minderjarige aangehouden na plofkraak op juwelier in Geldermalsen

Rond 03.40 klonk er een enorme knal in de Geldersestraat. Door de explosie is het rolluik van de juwelier beschadigd geraakt en er lag veel glas op straat.

Scooter

Het bleek dat twee personen op een scooter een plofkraak hadden gepleegd. De politie startte direct een onderzoek en wist één verdachte aan te houden. Het gaat om een minderjarige jongen uit de provincie Utrecht. Het onderzoek naar de tweede verdachte loopt nog.

De politie doet onderzoek en vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben zich te melden. Specifiek een jongeman die tijdens de plofkraak langs de juwelier liep is volgens de politie mogelijk een belangrijke getuige. Op dat moment was één van de verdachten nog in het pand.