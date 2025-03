10 maart 2025

Minderjarige aangehouden voor nepvuurwapens in woning Poederoijen

De politie heeft zondag een minderjarige jongen uit het Gelderse dorp Poederoijen aangehouden die in het bezit was van vier nepwapens. In een woning aan de Egter van Wissekerkeweg in Poederoijen vonden agenten meerdere vuurwapen lijkende wapens.