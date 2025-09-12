Minderjarige jongen aangehouden voor schietpartij bij zwembad Groningen

Zwembad ontruimd Op de bewuste avond rond 18.25 kregen hulpdiensten melding van een vermoedelijk schietincident buiten bij een zwembad aan de Papiermolenlaan. Hierbij zijn meerdere knallen gehoord. Het zwembad is daarop direct ontruimd. Ten tijde van het incident waren honderden mensen aanwezig in het zwembad. Er raakte niemand gewond.

Gasalarmpistool

Uit politieonderzoek is inmiddels gebleken dat er vermoedelijk geschoten is met een gasalarmpistool. Er zijn op de plaats delict geen inslagen aangetroffen. De politie heeft op maandag een minderjarige jongen uit de gemeente Groningen aan kunnen houden voor betrokkenheid bij het incident. Na verhoor is de verdachte heengezonden, maar hij blijft volgens de politie verdachte in het onderzoek.