Minderjarige verdachte aangehouden na mogelijke schietpartij

Geschoten De melding van een mogelijk schietpartij kwam woensdagavond rond 22.00 binnen. Er zou zijn geschoten aan de Julianalaan in Bergschenhoek. De politie heeft in verband hiermee een 15-jarige jongen aangehouden, als verdachte. Ze onderzoekt zijn rol bij het incident.

Pistool

Op beelden van een bewakingscamera is te zien dat meerdere mannen over straat rennen. Een auto komt door de straat rijden en stopt op de hoek. Een van de mannen rent die kant op, waarna er meerdere schoten worden gelost. Een jongen op een scooter en de jongen die het pistool in de hand heeft, rennen daarna de andere kant op.

De politie bekijkt camerabeelden en heeft een buurtonderzoek uitgevoerd.