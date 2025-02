3 februari 2025

Minderjarigen opgepakt voor grote brand bij transportbedrijf in Oss

De politie heeft maandag twee jongens van 15 uit Oploo en Boxmeer aangehouden die worden verdacht van het stichten van een grote brand eind vorig jaar bij een transportbedrijf in Oss. Vier vrachtwagens gingen in vlammen op. In een pand daarnaast lagen mensen te slapen. De schade loopt volgens de politie in de tonnen.