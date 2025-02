Mink Kok is crimineel uit overtuiging. Hij heeft bewust de keuze gemaakt zich aan andere wetten te houden dan die in de verschillende Wetboeken van strafrecht in de wereld staan. Wie met hem in gesprek gaat kan zomaar bij filosofen als Sartre terechtkomen. Zijn eigen filosofie leidde tot een avontuurlijk bestaan, met wereldwijde contacten. Zijn carrière overziend is Mink Kok één van de meest mysterieuze spelers in het hoofdstedelijke criminele milieu.