29 april 2025

Mishandeling in parkeergarage mogelijk in opdracht (VIDEO)

Een mishandeling en vernedering van een man in een parkeergarage in Amsterdam-Osdorp is mogelijk in opdracht gebeurd, aldus de politie in Opsporing Verzocht. Drie daders vielen in de nacht van 3 op 4 december 2024 een 56-jarige man aan.