‘Mislukt liquidatieplan Issam B. oorzaak voor afrekening in Osdorp’

Ontevredenheid van een opdrachtgever van een moord, zou hebben geleid tot de dood van de 18-jarige Jamario Schipper, in oktober 2023. Schipper zou ongewild betrokken zijn geraakt bij het plan voor het liquideren van de crimineel Issam B. Dit schrijft Het Parool.

Beeld: de politie aanwezig op de plaats delict aan de Etnastraat in Amsterdam (foto Michel van Bergen)

Neergeschoten

Jamario Schipper werd op 12 oktober vorig jaar in een afgelegen deel van Amsterdam-Osdorp neergeschoten. Hij overleed die ochtend. Ook de 17-jarige ‘Yani’ wordt beschoten, maar hij overleeft. Justitie denkt nu dat de 22-jarige Andrew K. de dader is, nadat ze daar een tip over kreeg en een onderzoek startte. K. moet komende dinsdag voor de eerste keer voor de rechter verschijnen.

Dodenlijst

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de schietpartij aan de Etnastraat draait om een mislukt liquidatieplan dat erop zag de zware crimineel Issam B. (36) om te brengen. Yani, Jamario Schipper, Enrico B. (19) en deze Andrew K. waren daarvoor ingehuurd. Maar toen Issam B. door de politie werd ingelicht dat hij op een dodenlijst stond, vluchtte hij naar het buitenland.

Yani gaf nadat hij weer bij bewustzijn was na de schietpartij aan dat Andrew K. de schutter was. De drie zouden de moordopdracht gezamenlijk voor 90.000 euro uitvoeren. Andrew K. moest Issam B. doodschieten. Het liep anders.

Verlinkt

Omdat de opdrachtgever met de naam ‘patron’ ontstemd was over het mislukken van de aanslag op Issam B., vermoedde men dat Jamario Schipper de zaak had verlinkt, omdat Issam B. een oude buurman van hem was. Het Parool schrijft dat het voor Jamario Schipper ‘niet meer uitmaakt, of dat waar is of niet’.

Issam B. groeide op in Amsterdam met de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha. Hij werkte ook in opdracht van Richard ‘Rico de Chileen‘ R. en Naoufal ‘Noffel’ F., aldus de Amsterdamse krant.

Ook Enrico B. en Yani moeten deze week voor de rechter verschijnen, voor hun aandeel in het liquidatieplan.