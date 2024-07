‘Mocromaffia ontvoerde en folterde concurrerende groep in Duitsland’

Connect on Linked in

De politie in Duitsland heeft afgelopen zaterdag een einde gemaakt aan een gijzeling, waarbij Nederlandse drugscriminelen betrokken zouden zijn geweest. De criminelen lieten eerder een explosie afgaan in Keulen. Vier gijzelnemers werden aangehouden.

Ruzie

Het zou gaan om een ruzie tussen leden van de Nederlandse mocro-maffia, schrijft Focus online, en een andere criminele groep uit Nordrhein-Westfalen. Inzet was 300 kilo cannabis, schrijft het Duitse magazine, die de Nederlanders terug wilden hebben, ter waarde van 1,3 miljoen euro.

Ontvoerd

De criminelen zouden eerst explosieven hebben laten afgaan in de Keupstrasse in Keulen, en in de plaats Engelskirchen om hun boodschap kracht bij te zetten. Later werden hierom een man en een vrouw ontvoerd in Bochum en vervoerd naar Keulen.

Zaterdagavond wist een speciaal commando van de Duitse politie de twee te bevrijden. Ze zeiden te zijn mishandeld door hun gijzelnemers. Er dook later ook een filmpje op via Bild Zeitung, waarop te zien was dat een naakte man en een halfnaakte vrouw werden gefolterd. Vier gijzelnemers werden gearresteerd.

Clan

Onbevestigde berichten zouden aangeven dat de gijzelaars leden van de Koerdisch-Libanese El Zein-clan zijn. De Duitse autoriteiten vrezen dat de Nederlandse ‘mocromaffia’ haar werkgebied naar Duitsland heeft uitgebreid.