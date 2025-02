Moeder Bigidagoe, een jaar na zijn dood: ‘Het is moeilijk om het te dragen’ (VIDEO)

In een korte reportage van Funx blikt de moeder van Bigidagoe terug op de zwarte dag dat ze ’s ochtends het nieuws vernam dat haar zoon was neergeschoten. Ze hoorde dat hij was gereanimeerd en haastte zich naar het ziekenhuis, maar al snel werd duidelijk dat de hulp tevergeefs was.

Connectie

Bigidagoe’s moeder Mariska vertelt wat voor persoon haar zoon diep vanbinnen was, hoe zijn jeugd was en hoe zij hem herinnert. Over haar connectie die ze nog steeds met hem heeft door zijn begraafplaats regelmatig te bezoeken en hem mee te nemen in haar gebeden.

Zwaar

De dood van Bigidagoe weegt zwaar op Mariska. ‘Ik kom de dagen soms heel moeilijk door, het lijkt alsof ik gek word. Ik huil veel.’ Hoewel ze zich sterk probeert te houden, blijft het lastig dat ze nu zonder haar zoon door het leven moet gaan. ‘Het is moeilijk om het te dragen, elke dag.’ Toch vindt ze troost in het idee dat hij nu waarschijnlijk op een mooie plek is.

Holendrecht

Mariska moest noodgedwongen verhuizen nadat haar woning in Amsterdam-Zuidoost in augustus 2020 werd beschoten. Dat gebeurde nadat Bigidagoe enkele dagen eerder werd neergeschoten in Amsterdam-Zuid. Hij raakte daarbij zwaargewond aan zijn been. Zijn moeder raakte na die schietpartijen het vertrouwen in haar zoon kwijt.

‘Danzel heeft me altijd gezegd: mama, maak je niet druk, ik red me wel. Ik geloofde hem, maar na de aanslag op mijn woning ben ik dat vertrouwen kwijtgeraakt. Ik geloofde hem niet meer en vanaf die dag ben ik me zorgen om hem gaan maken.’

‘Laat je wapen thuis’

Mariska wil niet alleen haar verhaal delen, maar ook een boodschap meegeven aan jongeren. ‘Laat je wapens thuis, het heeft geen nut om een ander pijn te doen. Je moet je beseffen: je doet ouders pijn, je doet dierbaren pijn. En je loopt rond met een geweten waar je nooit vanaf komt.’

Fatale dag

Bigidagoe werd op 25 februari 2024 neergeschoten na een feest bij een bedrijventerrein in Amsterdam-Sloterdijk. Het Openbaar Ministerie gaat er vanuit dat de kogels voor iemand anders uit zijn crew bedoeld waren. De ruzie tussen twee vriendengroepen zou hebben gegaan om een ketting.

Volgens justitie wilde de vermeende schutter Shairone S. wraak nemen op een vriend van Bigidagoe, met wie S. ruzie had. Dit zou een medelid zijn van rapformatie Zone 6 uit Amsterdam-Holendrecht, waartoe ook onder anderen Bigidagoe en JoeyAK behoren.