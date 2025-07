1 juli 2025

Moord uit 1967 opgelost: 92-jarige veroordeeld voor verkrachting en doodslag Britse vrouw

In het Britse Bristol is deze week een moordzaak opgelost die bijna zes decennia onopgelost bleef. Ryland Headley (92) is maandag door een jury schuldig bevonden aan de verkrachting en moord op Louisa Dunne, een 75-jarige vrouw die in 1967 in haar woning werd aangevallen en gewurgd.