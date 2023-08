‘Moordenaar Marly en haar neef pleegde zelfmoord in Belgische cel’

Connect on Linked in

De man die vorig jaar zijn ex-vriendin Marly Schapendonk (35) en haar neef Martie doodschoot, heeft zelfmoord gepleegd in de Belgische gevangenis. V. moest in Vlaanderen nog terechtstaan voor de dubbele moord.

Beeld: de in juli 2022 om het leven gebrachte Marly Schapendonk

Levenloos

Zondagochtend werd Eric V. (57) levenloos aangetroffen in zijn cel in de gevangenis van Hasselt. Dit schrijft het Algemeen Dagblad maandag. De Belgische justitie is hiernaar een onderzoek gestart, zoals gebruikelijk. De man zou een afscheidsbrief hebben nagelaten. De inhoudelijke rechtszaak over de dubbele moord zou naar schatting nog anderhalf jaar op zich laten wachten.

Stalking

In de nacht van 11 op 12 juli 2022 schoot Eric V., afkomstig uit Eindhoven, zijn ex-vriendin Marly Schapendonk (35) en haar neef Martie ‘Witte’ van der Sande dood. Dit gebeurde in haar appartement in de Belgische gemeente Kinrooi. Vijf jaar hadden hij en Marly een relatie, tot die zes weken voor de dubbele moord op de klippen liep. Sindsdien stalkte hij haar.

Vuurwapen

Marly klopte zowel in Nederland als in België verschillende keren aan bij de politie aan, schrijft het AD. Ze waarschuwde ook dat haar ex mogelijk een vuurwapen had.

Eric V. zou haar al wekenlang in de gaten hebben gehouden, tot hij op 12 juli toesloeg. Marly en haar 40-jarige neef Martinus werden in de woonkamer compleet verrast. Hij was bij haar ter bescherming. Eric V. richtte het wapen en vuurde dertien tot vijftien kogels op ze af.

Marly’s broer Tony Schapendonk reageert in de krant op het nieuws van de dood van Eric V.: ‘In eerste instantie voelden we opluchting. Je hoeft nergens meer bang voor te zijn. Van de andere kant: het is wel de gemakkelijke uitweg. Een echte straf zal hij nooit uitzitten. Ik denk dat we allemaal die tweestrijd voelen.’

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 of chatten via en 113.nl.