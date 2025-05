‘Moordenaar Utrechtse studente niet meer naar tbs-kliniek’

Weerdsingel Nadia van de Ven is in de ochtend van 1 oktober 2002 doodgeschoten met een machinepistool in haar studentenhuis aan de Weerdsingel in Utrecht.

Pascal F. woonde op de begane grond en was de zoon van haar huisbaas. Hij werd in 2005 veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord.

Voorwaarden

In oktober vorig jaar besloot de rechtbank om tbs met dwangverpleging om te zetten in tbs met voorwaarden voor een jaar. De rechtbank baseerde zich op deskundigen die stelden dat de kans op herhaling laag was.

F. had nog wel een autismespectrumstoornis en een persoonlijkheidsstoornis met narcistische en schizoïde trekken. Mensen met een schizoïde persoonlijkheidsstoornis hebben moeite zich aan anderen te hechten en daarom vond de rechtbank het belangrijk de behandeling van F. buiten de kliniek voort te blijven zetten.

Twijfel

Het Openbaar Ministerie ging hiertegen in hoger beroep omdat het Openbaar Ministerie betwijfelde of de recidivekans echt omlaag zou zijn gegaan. In hoger beroep vorderde de advocaat-generaal dat F. weer terug zou gaan in de tbs-kliniek.

Het gerechtshof heeft nu beslist dat Pascal F. zich ten minste twee jaar moet laten behandelen en niet zonder toestemming van de Reclassering naar het buitenland mag vertrekken.



F. moet ook mee blijven werken aan toezicht van de Reclassering. Hij moet zich laten behandelen, mag geen drank of drugs gebruiken, en hij mag geen contact opnemen met de familie van het slachtoffer. Ten slotte mag F. zich niet vestigen in de gemeenten waar de nabestaanden wonen.