‘Moordverdachte deed 65 melding van stalking’

Dat stelden zijn advocaten Michael Ruperti en Kamil Karakaya vrijdag voor de Zwolse rechtbank. Er zouden hakenkruizen op zijn pand zijn getekend, ruiten vernield, en een vuurwerkbom naar binnen zijn gegooid. M. zegt tevens dat Bloemink hem op een dag bijna aanreed met zijn auto.

Mes

M. (43) heeft in maart vorig jaar Bloemink onder vuur genomen. Bloemink stad in zijn auto op een parkeerplaats bij supermarkt Aldi aan de Rijnlaan. Bloemink is geraakt door meerdere kogels en vervolgens met een mes bewerkt.

M. heeft de daad bekend. Hij ontkent vooraf van plan te zijn geweest het slachtoffer te doden, volgens hem was er van moord geen sprake, wel van een gewelddadige opwelling.

Vete

De families van de verdachte en het slachtoffer hadden al drie jaar een slepend conflict hebben, zo vertelden de advocaten. Dat was ooit begonnen na een opstootje tussen de zoons.

Een psycholoog en een psychiater hebben bij onderzoek in het Pieter Baancentrum vastgesteld dat M. wanen heeft, en dus mogelijk verminderd toerekeningvatbaar is geweest tijdens het geweld.

De advocaten willen onder meer een politieagent als getuige horen omdat die als verbalisant betrokken was bij de incidenten tijdens de slepende ruzie.

De officier van justitie denkt dat het andersom is geweest, en dat juist M. het Bloemink lastig maakte.

Op 1 april gaat de strafzaak verder met opnieuw een voorbereidende zitting. Özgür M. blijft tot die tijd vastzitten.

