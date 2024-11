20 november 2024

‘Motorclub rekruteerde minderjarigen voor liquidaties’ (VIDEO)

Leden van een Zweedse motorclub rekruteerden in Zweden minderjarige jongens om in Spanje liquidaties en aanslagen met explosieven te plegen. Dat blijkt volgens de Spaanse Nationale Politie uit onderzoek in Spanje, Zweden en Denemarken naar een hoog oplopend conflict tussen rivaliserende motorclubs.