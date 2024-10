7 oktober 2024

Mythen over moord (Dertig jaar fataal geweld in Nederland)

In het boek schetsen de Leidse hoogleraar Geweld en Interventies Marieke Liem en misdaadjournalist Gerlof Leistra een verrassend ander beeld van dodelijke agressie in Nederland. Op basis van een grondige analyse van ruim vijfduizend gevallen van moord en doodslag (sinds 1992) komen ze tot de conclusie dat het aantal moorden per jaar de aflopen decennia niet is gestegen, maar juist gestaag is gedaald.