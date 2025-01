19 januari 2025

Na explosie nu ook molotovcocktails bij Bredaas café, man (18) opgepakt

Bij een café aan de Ginnekenmarkt in Breda is zondagochtend geprobeerd om brand te stichten. Er zijn meerdere ruiten gesneuveld, maar er brak geen brand uit. De politie meldt dat het vermoedelijk gaat om een molotovcocktail. Een 18-jarige man uit Breda is even later gearresteerd. Vrijdagnacht en eind december was het ook al raak bij het café.