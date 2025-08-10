Na explosie nu ook woning beschoten in Den Haag

Verdachte in het zwart Na de explosie van donderdagnacht ontstond een kleine brand, die direct door omstanders is geblust. Getuigen verklaarden dat ze na de explosie een persoon, volledig in het zwart gekleed, zagen wegrennen richting de Beresteinlaan en de achterliggende straten. De politie heeft nog naar deze persoon gezocht, maar deze niet meer aangetroffen. Er raakte niemand gewond.

Meerdere kogels

Vannacht werd dezelfde woning aan het Zonneoord meermaals beschoten. Ook bij dit incident raakte niemand gewond. Specialisten van de Forensische Opsporing en recherche hebben direct onderzoek gedaan.

Er wordt rekening gehouden met alle mogelijke scenario’s en een verband tussen de incidenten. De politie meldt op zoek te zijn naar getuigen.