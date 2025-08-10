Na explosie nu ook woning beschoten in Den Haag
Een woning aan het Zonneoord in Den Haag is zaterdagnacht rond 03.00 beschoten. Donderdagnacht vond hier rond 03.00 ook al een explosie plaats. De politie onderzoekt beide incidenten en zoekt daarbij getuigen.
Verdachte in het zwart
Na de explosie van donderdagnacht ontstond een kleine brand, die direct door omstanders is geblust. Getuigen verklaarden dat ze na de explosie een persoon, volledig in het zwart gekleed, zagen wegrennen richting de Beresteinlaan en de achterliggende straten. De politie heeft nog naar deze persoon gezocht, maar deze niet meer aangetroffen. Er raakte niemand gewond.
Meerdere kogels
Vannacht werd dezelfde woning aan het Zonneoord meermaals beschoten. Ook bij dit incident raakte niemand gewond. Specialisten van de Forensische Opsporing en recherche hebben direct onderzoek gedaan.
Er wordt rekening gehouden met alle mogelijke scenario’s en een verband tussen de incidenten. De politie meldt op zoek te zijn naar getuigen.