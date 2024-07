Na jaar weer explosie in Rotterdamse straat

Connect on Linked in

In het centrum van Rotterdam heeft in de nacht van maandag op dinsdag een explosie plaatsgevonden bij een zorginstelling. Niet duidelijk is of de aanslag op de instelling was gericht. In de straat vonden vorig jaar al twee incidenten plaats.

De schade na de explosie in de Van Speykstraat (foto Media TV)

Explosie

De explosie vond in de nacht van maandag op dinsdag plaats, rond 03.30, aan de Rotterdamse Van Speykstraat, bij een instantie voor begeleid wonen. Na de explosie sneuvelde een ruit en ontstond er brand. Voor het pand lagen glasscherven en brokstukken. Er zijn geen daders aangehouden. De politie doet onderzoek naar de explosie.

Beschoten

Niet duidelijk is of het zorgbedrijf echt het doelwit was van de aanslag. Tegenover het pand vond eind april vorig jaar al een grote ontploffing plaats. Een dag later werd een pand beschoten. Weer een dag later werd een explosief geplaatst, waarna twee minderjarige jongens werden aangehouden.

Buurtbewoners geven aan dat een geplaatste camera nog niet zo lang geleden is weggehaald.