Naar VS ontvoerd kartel-kopstuk ‘had afspraak met politici’

Uit een verklaring van de onlangs naar de Verenigde Staten ontvoerde leider van het Sinaloa-kartel Ismael “El Mayo” Zambada García (76) blijkt opnieuw een onthutsende verwevenheid tussen de onderwereld en bovenwereld in Mexico. Op de dag van zijn ontvoering op 25 juli zegt “El Mayo” een afspraak te hebben gehad met de gouverneur van de deelstaat Sinaloa en onder meer de voormalig rector van de universiteit van Sinaloa.

Door @Wim van de Pol

De verklaring is door een advocaat van Zambada afgegeven aan de Los Angeles Times.

Tot nu toe was bekend dat El Mayo onvrijwillig op een vliegtuig is gezet na een afspraak te hebben gehad met zoon Joaquín van de voormalig leider van het Sinaloa-kartel Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Samen zouden ze toen naar Texas zijn gevlogen waar ze werden gearresteerd. Ook lekte uit dat deze Joaquín Guzmán contacten had gehad met de FBI.

Leiding universiteit

El Mayo beschrijft nu in zijn verklaring zijn versie van het gebeuren.

Hij zegt dat Joaquín Guzmán López hem had gevraagd naar een afspraak te komen in de hoofdstad van Sinaloa, Culiacán. De twee topcriminelen van het Sinaloa-kartel zouden helpen bemiddelen in een geschil over wie de leiding van de universiteit van de deelstaat zou krijgen. Aanwezig zouden zijn de gouverneur van Sinaloa, Rubén Rocha Moya (op de foto rechts), en een oud-rector van de universiteit Héctor Melesio Cuén (op de foto links), een gerenommeerd academicus en politicus uit Sinaloa, van de regionale partij PAS.

El Mayo zegt dat hij bij binnenkomst Héctor Cuén en een van zijn assistenten begroette. Dat was de laatste keer dat hij hem levend zag. Cuén is later die nacht vermoord.

Donkere kamer

El Mayo schrijft ook dat het op de ranch even buiten de stad waar de ontmoeting plaats zou vinden krioelde van mannen in groene uniformen, volgens hem beveiliging van Joaquín Guzmán.

El Mayo:

Ik zag Joaquin Guzmán López die ik ken sinds dat hij nog een kind was. Hij maakte een gebaar dat ik hem moest volgen. Ik vertrouwde erop dat de beoogde vergadering echt zou plaatsvinden en ik volgde hem zonder te twijfelen. Ze leidden me naar een kamer waar het donker was.

El Mayo zegt dat hij in die kamer werd overmeesterd, geboeid en met Guzmán naar een vliegtuig werd gebracht dat naar een klein vliegveld in Texas in de Verenigde Staten vloog.

Aangenomen wordt dat Guzmán zich vrijwillig heeft overgegeven met het plan een deal te maken met de Amerikaanse justitie na, enige jaren contact te hebben gehad met de FBI.

Benzinepomp

El Mayo Zambada zegt met vier van zijn lijfwachten op de ranch te zijn aangekomen. Inmiddels is duidelijk dat twee van hen spoorloos verdwenen zijn. Hij zegt dat ook dat Héctor Cuén daar op die avond moet zijn vermoord.

De officiële lezing is dat Cuén in de daarop volgende nacht door onbekenden op een motorfiets bij een benzinepomp is doodgeschoten.

‘Dat is niet wat er is gebeurd’, zegt El Mayo, die Cuén in zijn verklaring ‘een vriend’ noemt. Het onderzoek van het plaatselijke Openbaar Ministerie heeft nog geen resultaat opgeleverd.

‘Ik vind het belangrijk dat de waarheid aan het licht komt. Dit is wat er is gebeurd, en niet de valse verhalen die de ronde doen’, zegt Zambada.

