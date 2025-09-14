Nabestaanden hopen op gerechtigheid in strafzaak tegen Bretley D.

Beeld: Bretley D.

door Joost van der Wegen

Feiten

Op maandag zal de rechtbank de feiten bespreken, en komen de nabestaanden aan het woord. Op woensdag volgt de strafeis van het Openbaar Ministerie.

Bretly D. wordt verdacht van de moord op de Rotterdamse psychiater Jean van Griensven (60). Uit DNA-onderzoek blijkt dat zijn sporen zijn aangetroffen op een sigarettenpeuk en een drinkglas in het appartement van het slachtoffer

Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat D. de psychiater van dichtbij door het voorhoofd heeft geschoten, waarna hij brand stichtte in het appartement.

Zoektocht

Bretley D. werd na de dood van psychiater Jean van Griensven gezocht door politie en justitie. Hij stond dagenlang gesignaleerd. De Amsterdamse politie leidde de zoektocht. D. werd uiteindelijk gevonden in een hotel in Amsterdam. Hij werd aangehouden in een toiletruimte. Bij de arrestatie richtten vier agenten hun vuurwapen op hem. Hiermee kwam een einde aan de zoektocht die enkele dagen had geduurd.

Gerechtigheid

Advocaat Sébas Diekstra staat de nabestaanden in deze zaak bij. Hij geeft aan dat het vooruitzicht dat er binnen afzienbare tijd een uitspraak zal worden gedaan, voor hen van groot belang is. ‘Na een periode van intens verdriet en onzekerheid hopen zij eindelijk op duidelijkheid en gerechtigheid.’

Andere scenario’s

De verdediging van Bretly D., gevoerd door advocaat Errol Jobse, zegt dat politie en justitie te weinig oog hebben voor andere scenario’s. Dit tekende het AD eerder op. Volgens hem is het niet uitgesloten dat de psychiater door een ander om het leven is gebracht. Hij wijst op de ’turbulente’ levensstijl van het slachtoffer, die vaker mannen thuis ontving. Ook zelfmoord sluit de raadsman niet uit.

Daarom heeft de verdediging gevraagd om getuigen te horen uit de kring van bekenden van de psychiater. Jobse benadrukt dat zolang D. zelf zwijgt, zijn onschuld blijft staan en alternatieve scenario’s serieus moeten worden onderzocht.

De rechter, zo bleek tijdens een tweede voorbereidende zitting van D.’s strafzaak, vindt dat D.’s zwijgen de ‘aannemelijkheid’ van de alternatieve scenario’s in de weg zit.

Sebás Diekstra ziet de door de verdediging gevraagde onderzoeken als een poging om een rookgordijn op te werpen.