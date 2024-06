Nacht vol explosies in Nederland

Connect on Linked in

Op zeker vijf verschillende locaties in Nederland hebben zondagnacht explosies plaatsgevonden. Dat gebeurde bij panden in Rotterdam, Amsterdam, Capelle aan den IJssel en Winschoten. In Rotterdam vloog na een explosie een auto in brand.

(Een auto op de Aelbrechtskade in Rotterdam-West brandde volledig uit na een explosie / Beeld: Media-TV)

Iets na middernacht ontplofte er een explosief bij een woning aan de Putselaan in Rotterdam-Zuid. Daardoor ontstond korte tijd brand. Een raam sneuvelde en de gevel is zwart geblakerd. Er vielen geen gewonden. De explosie werd veroorzaakt door een brandbom, vermoedelijk een Cobra met een flesje brandstof.

De politie doet onderzoek. De forensische opsporing is ter plaatse gekomen en heeft foto’s gemaakt en diverse sporen veiliggesteld. Onder andere een plastic flesje en een Albert Heijn-boodschappentasje werden meegenomen.

Twee aanhoudingen

Vannacht rond 04.15 vloog na een explosie een auto in brand op de Aelbrechtskade in Rotterdam-West. De auto brandde volledig uit. Een omstander zou siervuurwerk uit de auto hebben zien komen. De brandweer wist het vuur te blussen. Niemand raakte gewond. In de omgeving werden een 14-jarige jongen uit Rotterdam en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Volgens een getuige hadden zij bivakmutsen op of bij zich.

Capelle

Een kwartier later, rond 04.30, ging een explosief af bij een pand aan de Kanaalweg in Capelle aan den IJssel. Er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek.

Comenius Lyceum

Ook in Amsterdam-Slotervaart was het zondagnacht raak. Daar ging rond 01.15 een explosief af voor de deur van het Comenius Lyceum aan de Jacob Geelstraat. Door de knal ontstond een brandje en raakte de ingang beschadigd. De brandweer wist het vuur snel te blussen. Waarom er een explosief voor de school is neergelegd, is nog onduidelijk.

Leegstaande woning

Bij een leegstaande woning aan de Hermelijnlaan in Winschoten ging vannacht rond 03.50 een explosief af. Dit gebeurde bij de achterzijde van de woning. Er raakte niemand gewond. Door de explosie is er schade ontstaan aan het huis. Aan de achterzijde zijn diverse ramen kapot.

De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht en heeft sporenonderzoek gedaan en een buurtonderzoek verricht. De politie meldt op dit moment geen aanwijzingen te zien dat er een link is met explosies die vorig jaar plaatsvonden in Winschoten, Oude Pekela en Groningen.