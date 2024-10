Nacht vol explosies, theehuis Bergen op Zoom opnieuw doelwit

(Foto: veel schade bij een woning aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam / Beeld: Media-TV)



Zaterdagavond vond er rond 22.50 een explosie plaats bij een woning aan de Loderstraat in Rotterdam. Er raakte niemand gewond en de materiële schade bleef beperkt. Er is nog niemand aangehouden. Ook bij een woning aan de Zevenkampsering in Rotterdam vond een ontploffing plaats. Dit gebeurde rond 01.35. Ook hier raakte niemand gewond. De voortuin ligt bezaaid met glasscherven, een ruit is als gevolg van de klap kapot gegaan. Agenten hebben door middel van een dna-kit zelf sporen veiliggesteld. Medewerkers van Forensische Opsporing zijn niet ter plaatse gekomen.

Brabant

In de Wagenaarstraat in Oss en aan de Strijperstraat in Leenden werden ’s nachts bij explosies de voordeur uit de woningen geblazen. Dit gebeurde vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De schade aan de woningen is fors. Er raakte verder niemand gewond.

Den Haag

De recherche onderzoekt ook een explosie bij een woning aan de Jacob Schorerlaan in Den Haag. Daar werd vannacht rond 02.00 voor de woning iets tot ontploffing gebracht. De voordeur raakte door de klap beschadigd, niemand raakte gewond. Ondanks een zoektocht in de omgeving, werd de verdachte niet meer aangetroffen. De recherche onderzoekt de zaak en roept getuigen of mensen die meer informatie hebben op zich te melden.

Nijmegen

Hulpdiensten kwamen zaterdagnacht af op een melding van een woningbrand aan de Aldenhof 21e straat in Nijmegen. Bij aankomst vond rond 03.00 aan de voorkant van de woning een explosie plaats, waar volgens de Gelderlander op dat moment twee mensen en een hond aanwezig waren. Niemand raakte gewond. De schade aan de woning is aanzienlijk.

Theehuis

Bij een theehuis aan de Wouwsestraatweg in Bergen op Zoom vond rond 04.25 een explosie plaats. Hierdoor ontstond een gat in de voordeur. Niemand raakte gewond. De politie doet onder andere buurtonderzoek en bekijkt camerabeelden. In augustus was er ook al een explosie bij dit theehuis en in februari 2022 werd de 55-jarige Yilmaz Yeral uit Bergen op Zoom doodgeschoten bij hetzelfde theehuis. De zaak werd na die incidenten al twee keer tijdelijk gesloten. Buurtbewoners zien de zaak liever definitief gesloten worden.