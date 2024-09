Namen álle politiemedewerkers buitgemaakt bij hack

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat werkgerelateerde contactgegevens van álle politiemedewerkers zijn buitgemaakt. ‘Behalve de namen van politiemedewerkers, gaat het verder niet om privégegevens of onderzoeksgegevens. Momenteel wordt door de politie onderzoek gedaan naar de oorzaak en de impact van het incident. De politie heeft melding gemaakt van het lek bij de Autoriteit Persoonsgegevens’, aldus Van Weel, die geen verdere details over de hack heeft.

Undercoveragenten



De politie heeft inmiddels politiemedewerkers op de hoogte gesteld van het incident. In totaal zou het gaan om gegevens van ongeveer 62.000 medewerkers. Bij de datalek zijn ook de namen van undercoveragenten buitgemaakt. Dat bevestigt een woordvoerder van de Korpsleiding aan BNR.



In een reactie stelt de politie: ‘De politie is voortdurend alert op mogelijke cyberaanvallen. Systemen worden daarom continu gemonitord, zodat bij dit soort incidenten snel en adequaat kan worden gehandeld. Intern is opgeschaald om de gevolgen van dit datalek in kaart te brengen en om de benodigde maatregelen te nemen.’