‘Ndrangheta-baas opgepakt om coketransporten naar Rotterdam (VIDEO)

San Basilio Hoofdverdachte is Rosario Marando (57) die al vast zat in Cagliari. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de aanvoer van grote hoeveelheden cocaïne naar Rome. Vanuit de wijk San Basilio in Rome zou hij samen met zijn drie zoons hebben samengewerkt met een Albanese criminele groep die verantwoordelijk was voor de logistiek.

Marando is verbonden aan de clan van Platì (uit Calabrië) en leidde oorspronkelijk een groep in Volpiano (Turijn). Hij vestigde zich 25 jaar geleden in Rome en nam met zijn drie zonen en een netwerk van Albanese criminelen de controle over de wijk San Basilio.

Rotterdam

Calabrese tussenpersonen kochten de partijen cocaïne rechtstreeks in Zuid-Amerika aan bij producenten, aldus de politie.

Zendingen cocaïne werden binnengebracht in Rotterdam en in Spaanse havens en naar Rome gebracht. De groep verzorgde de verkoop van drugs in verschillende delen van Rome. Een 46-jarige Albanese verdachte stond aan het hoofd van de distributie in Rome, denkt de Italiaanse justitie

Ook was er een route via de haven van Gioia Tauro in Calabrië naar Rome.

Telefoons

De groep wordt verdacht van het verhandelen van ten minste 1.019 kilo cocaïne en 1.497 kilo hasj in tachtig afzonderlijke transporten. Vier Italiaanse verdachten worden bovendien aangeklaagd voor de ontvoering en marteling van een drugsdealer.

De verdachten maakten gebruik van versleutelde telefoons in een netwerk dat was geleverd door een Albanese dienstverlener, die eveneens is aangehouden.