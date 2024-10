Nederland ondanks politie-inzet nog steeds internationaal drugsknooppunt

Door Joost van der Wegen

Beeld

Dat zegt de politie naar aanleiding van het deze week uitgekomen onderzoek ‘Georganiseerde drugscriminaliteit in beeld’. Het geeft een overzicht van de omvang, aard en ontwikkelingen van de Nederlandse drugsmarkt over de afgelopen vier jaar.

De beschikbaarheid van drugs neemt in Europa toe. Steeds meer nieuwe synthetische drugs worden ontwikkeld en op de markt gebracht. Ze zijn goedkoop, gemakkelijk en snel te produceren, dus aantrekkelijk voor de geld gedreven drugscrimineel, stelt de politie naar aanleiding van het onderzoek.

Snel

Het onderzoek laat zien dat de ontwikkelingen in de internationale drugsindustrie snel gaan, aldus de politie. Hierdoor moet zij vaak inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Het gaat dan om cryptovaluta, ingewassen cocaïne, grootschalig verhandelde ketamine, online drugshandel, toename van NPS (designer drugs), ontwikkeling van nieuwe grondstoffen voor de productie van synthetische drugs en de wereldwijde opkomst van synthetische opioïden (pijnstillers).

Hub

De onderzoekers stellen vast dat Nederland een belangrijke hub blijft binnen de mondiale drugsmarkt, waar drugs worden ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd en geproduceerd. ‘Internationaal opererende criminele netwerken maken hier gebruik van. De Nederlandse drugsmarkt is onverminderd groot. Nieuwe varianten zijn met een opmars bezig, waaronder ketamine, synthetische cathinonen en THC-varianten.’

Drugsnetwerken zijn met elkaar verweven, schrijven de onderzoekers. ‘Iedereen lijkt met iedereen verbonden, iedereen kan met iedereen samenwerken zowel op nationaal als internationaal niveau. Niemand is onmisbaar. Criminele samenwerking is ook praktisch van aard. Meerdere netwerken maken bijvoorbeeld gebruik van dezelfde facilitators, waar-onder corruptiebrokers, ondergrondse bankiers en ketelbouwers, en van dezelfde productielocaties en dezelfde opslaglocaties.’

Wiet

In Nederland worden minder wietplantages opgeruimd. Dit kan komen door minder inzet door de politie hierin, meer productie van cannabis in het buitenland, of minder vraag naar Nederlandse wiet vanuit dat buitenland.

Steeds vaker lijken sigaretten illegaal te worden verhandeld. Deze sigaretten zijn ook bij drugsdealers te koop.

Minder jonge verdachten

Het aantal jonge verdachten van criminaliteit is in Nederland de afgelopen tien jaar bijna gehalveerd. ‘Ook het aantal jongeren dat verdacht wordt van drugscriminaliteit is de afgelopen tien jaar gedaald’, meldt het rapport’, zij het iets minder hard. ‘Het aandeel jongeren onder de uithalers is de afgelopen jaren wel toegenomen.’