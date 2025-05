‘Nederland wil uitlevering van in Turkije aangehouden Harry Leijdekkers’

Klopjacht Harry Leijdekkers werd anderhalf jaar geleden, in december 2023, al opgepakt in Turkije. Maar tijdens een zitting in april besloot de rechter om hem vrij te laten. Na een bezwaar van de Turkse officier van justitie is hij nu opnieuw aangehouden. Nederland zou om zijn uitlevering hebben gevraagd.

Gissen

Het Openbaar Ministerie in Nederland kan zijn aanhouding niet bevestigen en gaat niet in op vragen over een uitleveringsverzoek. Ook zijn advocaat Guy Weski kan er weinig over zeggen: ‘Ik heb tot heden nergens bevestigd gekregen waar hij zich bevindt, ondanks berichten uit de media. Wel heb ik begrepen dat het slechts om witwassen gaat. Het is in mijn ogen disproportioneel om hiervoor een uitleveringsverzoek in te dienen terwijl de overige familieleden nimmer vast hebben gezeten.’

Uitzitten

De oudste broer van Jos werd in 2019 veroordeeld tot anderhalf jaar vanwege wapenbezit, schrijft AD.nl. Een jaar eerder was hij in Breda samen met twee handlangers klemgereden in een gestolen Audi RS4. Hij had een pistool in zijn broeksband en in de auto lagen nog twee vuurwapens, blijkt uit het rechtbankvonnis. Uit een grote boodschappentas kwamen onder meer een afgeplakte skibril, bivakmuts, klauwhamer, boksbeugels, een stroomstootwapen, zwarte handschoenen, handboeien en tie-wraps tevoorschijn.

Vlak voordat Harry Leijdekkers werd veroordeeld vluchtte hij het land uit. Daarom moet hij van zijn straf nog 117 dagen uitzitten. Inmiddels is Nederland contact verloren met de regering van Sierra Leone, over de mogelijke uitlevering van Jos Leijdekkers, meldt de krant.