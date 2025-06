29 juni 2025

Nederlander (15) en Belg (13) opgepakt voor explosie in Antwerpen

De politie in Antwerpen heeft een 15-jarige Nederlander en een 13-jarige Belg aangehouden in een onderzoek naar een explosie bij een woning aan de Boomsesteenweg in Antwerpen, die donderdagochtend plaatsvond.