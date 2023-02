Nederlander (19) opgepakt voor brandbom bij Mechelse woning

Connect on Linked in

Een 19-jarige Nederlander is donderdag 16 februari in Nederland aangehouden in een onderzoek naar een explosie in Mechelen. De arrestatie gebeurde op verzoek van het Mechelse gerecht. Het parket van Antwerpen vraagt nu om de overlevering van de verdachte.

Brandbom

In de nacht van 15 op 16 februari werd in de Bethaniënstraat in Mechelen een brandbom tegen de voordeur van een pand geplaatst. Bij de explosie vielen geen gewonden. Er was wel sprake van schade aan de voordeur, de gevels van twee woningen en aan een geparkeerd voertuig.

Bewakingsbeelden

Op camerabeelden bleek dat een Nederlands voertuig bij de aanslag betrokken was, die vlak voor en na de explosie op de plaats delict was. Dankzij samenwerking tussen België en Nederland kon de verdachte, die door de Nederlandse politie als bestuurder van de auto was opgemerkt, geïdentificeerd en gearresteerd worden.

Het parket van Antwerpen vraagt om de overlevering van de 19-jarige Nederlander. Hij wordt verdacht van opzettelijke brandstichting en deelname aan een criminele organisatie.