Nederlander (23) bij Stuttgart gearresteerd met 25 kilo coke in koffer

Koffer

Een tip zette de recherche op het spoor van de 23-jarige Nederlander. Toen hij dinsdag op een parkeerplaats in de buurt van Filderstadt (Baden-Württemberg) een verdacht uitziende koffer oppikte, kon de politie hem even later arresteren. Het bleek dat er 25 pakketjes in de koffer zaten. In elk pakket zou één kilo cocaïne zitten. In het voertuig van de man werden mobiele telefoons in beslag genomen.

Voorgeleid

Op verzoek van het parket van Stuttgart werd de Nederlander woensdag voorgeleid aan een magistraat van de rechtbank van Stuttgart. De rechter vaardigde een arrestatiebevel uit tegen de verdachte, die naar een penitentiaire inrichting werd gebracht. Het onderzoek loopt nog, meldt het Kanton Esslingen donderdag.