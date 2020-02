Nederlander (23) met 50.000 xtc-pillen betrapt op Duitse snelweg

Connect on Linked in

De Duitse douane heeft een 23-jarige Nederlander langs de A3 opgepakt die 50.000 xtc-pillen in zijn auto had verstopt. Ook had de man 2,5 kilo hasj in zijn onderbroek verborgen. De drugsvondst werd al een week geleden gedaan, maar is nu pas bekendgemaakt. De Nederlander zit vast.

24 kilo in dubbele bodem

De Nederlander werd aangesproken bij een tankstation langs de A3 vlakbij de stad Wiesbaden. Toen douaniers hem vroegen of hij wapens of drugs bij zich had, ontkende hij dat. Omdat de douaniers hem niet vertrouwden, doorzochten ze zijn auto waar ze in de kofferbak een dubbele bodem vonden met ongeveer 50.000 xtc-tabletten. De lading van 24 kilo was verpakt in tien zakken en heeft volgens de douane een straatwaarde van 355.000 euro. Tijdens het fouilleren vonden de douaniers ook nog eens 2,5 kilo hasj in de onderbroek van de man.