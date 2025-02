Nederlander (23) op Duitse snelweg gepakt met 220 gram cocaïne

De Nederlander werd maandag om 17.30 gecontroleerd op de snelweg A3 bij het knooppunt Emmerich-Ost. Tijdens de controle ontdekten agenten een pakket met 220 gram cocaïne in het dashboardkastje. In de onderbroek van de man werd ook 3,9 gram hasj aangetroffen en in beslag genomen.