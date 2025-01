Nederlander (32) opgepakt in Mexico met kleine hoeveelheid wiet, lange celstraf dreigt

De Mexicaanse politie heeft een foto naar buiten gebracht van de Nederlander die wordt verdacht van drugsbezit. Berry N. werd gearresteerd door het zogeheten Gemeentelijk Secretariaat van Burgerveiligheid nadat hij in het bezit was van dertien zakjes met mogelijke drugs en twee ‘grinders’ om softdrugs mee te vermalen. Er werden groene en droge plantenresten in aangetroffen, vermoedelijk marihuana.

Drugshond

Berry N. werd onderschept tijdens een politieoperatie op een plein in Playa del Carmen. De arrestatie vond plaats nadat een drugshond een passieve markering had gemaakt door voor hem te gaan zitten, wat de mogelijke aanwezigheid van drugs aangaf.



N. werd ter beschikking gesteld van het Openbaar Ministerie voor drugshandel. Hij moet binnenkort voorkomen.

Streng drugsbeleid

In Midden-Amerikaanse landen zoals Mexico wordt het bezit en consumptie van drugs serieus genomen. Mexico hanteert een streng drugsbeleid, ook voor het bezit of de handel in softdrugs. Er worden geregeld gevangenisstraffen tussen de 10 en 25 jaar opgelegd.