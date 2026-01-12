Nederlander (33) gearresteerd in onderzoek naar cybercrime

THTC In een gecoördineerde, internationale operatie met de Verenigde Staten en Finland heeft Team High Tech Crime (THTC) van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies van de politie in mei 2025 een sleuteldienst voor ontwikkelaars van malware onderuitgehaald. Informatie uit dat onderzoek vormde de aanleiding voor een afzonderlijk onderzoek naar de zondag aangehouden man en zijn bedrijven in Amsterdam.

Belangrijke schakel

De dienst die de verdachte aanbood stelde cybercriminelen in staat om iedere keer de verhulling van de malafide bestanden te verfijnen. Op deze manier stelde de man criminelen in staat om met de door hun ontwikkelde malware zoveel mogelijk slachtoffers te maken. De man en zijn bedrijven waren daarmee een belangrijke schakel bij het plegen van cybercriminaliteit.

VAE

Gedurende het onderzoek bleek dat de man zich uitgeschreven had in Nederland en naar de Verenigde Arabische Emiraten was vertrokken. De verdachte stond al enige tijd internationaal gesignaleerd toen hij zondag door de Koninklijke Marechaussee werd aangehouden op Schiphol. Van de man zijn gegevensdragers in beslag genomen. Het THTC doet verder onderzoek.