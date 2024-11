Nederlander (44) al tien maanden spoorloos na bezoek aan casino in Oostende (VIDEO)

Het is volgens de Belgische politie volstrekt onduidelijk wat er met de Nederlander gebeurd is. De Belgische politie zegt in het Vlaamse tv-programma Faroek rekening te houden met alle scenario’s.

Casino Oostende

Maarten Dickhoff werd op woensdag 24 januari 2024 voor het laatst gezien. Hij checkte die ochtend om 11.15 in in het dure Andromeda hotel in Oostende, waar hij 100 meter verderop een casino bezocht. Daarna reed hij naar een McDonald’s in Gouda en rekende daar om 19.19 af. Vervolgens reed hij weer helemaal terug naar Oostende waar hij om 22.00 arriveerde.

Gouda

De Belgische politie weet niet waarom Maarten, na slechts enkele uren in Oostende, naar Gouda reed om vervolgens terug te keren naar Oostende. Enkele uren later – het is dan inmiddels woensdag 24 januari – werd hij om 04.09 ’s nachts ook nog gezien in een parkeergarage in Oostende, waarna hij met zijn Volkswagen Transporter richting Gent reed. Dat is opvallend omdat hij een hotelkamer had geboekt in Oostende.

Zeehaven

Om 04.52 werd Maarten voor een laatste keer gefilmd toen hij een koffie kocht in het tankstation Esso in Drongen. Hij leek op dat moment alleen te zijn. Vanuit Drongen reed Maarten echter niet verder naar Antwerpen, maar sloeg hij af richting Gent, Drongen en de zeehaven. Om 05.16, in de buurt van Wondelgem, ging zijn telefoon uit. Zijn bestelbus werd voor het laatst gezien om 05.34 aan het begin van de John F. Kennedylaan in Gent, ter hoogte van staalbedrijf ArcelorMittal.

Aalter

Een maand later werd zijn donkere Volkswagen Transporter op een parkeerplaats in Aalter teruggevonden, op ongeveer 50 kilometer van de plek waar zijn auto voor het laatst was gezien. Zijn reiskoffer lag nog in de wagen, maar zijn telefoon, sleutels, paspoort en portemonnee met een flink geldbedrag werden niet gevonden. Hoe de auto in Aalter terecht is gekomen, is onduidelijk.

De Belgische politie vraagt zich af waarom Maarten uit Oostende vertrok ondanks de betaalde hotelkamer. ‘Had hij een afspraak met iemand? Weet u hier meer over, aarzel dan niet om contact op te nemen met de politie’, zegt de federale politie in het opsporingsbericht.



‘Heeft iemand in de vroege uren van 24 januari 2024 zijn voertuig gezien in de buurt van Gent, Zelzate of Gent Zeehaven? Heeft u (dashcam)beelden van die omgeving en van die nacht? Contacteer dan de onderzoekers’, vraagt de politie.

‘Op woensdagochtend 24 januari 2024, de dag dat het voertuig van Maarten op de parking werd achtergelaten, was het daar markt. Heeft iemand die ochtend iets opgemerkt? Is hij in een andere wagen gestapt? Had hij daar met iemand afgesproken? Heeft iemand anders zijn voertuig daar achtergelaten?’, aldus de politie.

Geen financiële schulden

Maarten Dickhoff heeft een goedlopend bedrijf in de bouw als tegelzetter. In tv-programma Faroek zegt Lieselot De Sutter van de politie van Aalter: ‘Uit ons onderzoek blijkt dat Maarten geen financiële schulden had en geen banden met het criminele milieu. Een hypothese is dat Maarten iets crimineels overkomen is. Heeft hij de verkeerde personen ontmoet? Heeft hij met iemand afgespro­ken en is het dan fout gegaan?’

Onrustig

Volgens de politie is het opvallend dat Maarten op bewakingsbeelden in het casino in Oostende wat onrustig lijkt terwijl hij aan het gokken is. ‘Hij is de hele tijd op zijn smartphone bezig. Wij vermoeden dat hij met iemand aan het chatten is. Wij zouden graag weten met wie, en waarover het gesprek ging.’