Nederlander (54) opgepakt voor crystal meth-smokkel naar Australië

De Nederlandse politie heeft woensdag een 54-jarige Nederlander gearresteerd die werd gezocht voor het importeren van methamfetamine in Australië. De man wordt verdacht deel uit te maken van een transnationaal crimineel drugssyndicaat dat naar verluidt in februari 2022 probeerde 20 kilo crystal meth in New South Wales te importeren.

(Beeld: Australian Federal Police)

De Nederlander werd gezocht op grond van een Europees aanhoudingsbevel dat in België was uitgevaardigd voor de uitvoer van drugs, waarop een maximumstraf staat van vijf jaar cel. De Nederlandse politie wist de man vervolgens te lokaliseren.

Duikapparatuur

De man is de derde verdachte die is gearresteerd tijdens Operatie Chaupar, die begon in februari 2022, nadat Australian Border Force-officieren 20 kilo methamfetamine ontdekten die verborgen was in duikapparatuur die via een vrachtvlucht in Sydney arriveerde.

6 miljoen dollar

De partij drugs hebben een geschatte straatwaarde van ongeveer 6 miljoen dollar (circa 4 miljoen euro). Twee verdachten uit Sydney van 53 en 28 die de drugs op kwamen halen zijn al op 17 februari 2022 gearresteerd op verdenking van drugsbezit en -invoer.