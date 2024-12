15 december 2024

Nederlander (59) op vliegveld in Dominicaanse Republiek gepakt met ruim 4 kilo coke

Een 59-jarige Nederlander is op een vliegveld in de Dominicaanse Republiek gearresteerd omdat hij ruim vier kilo cocaïne in zijn bagage vervoerde. Volgens de autoriteiten zou de man als “muilezel” dienen voor internationale drugsnetwerken.