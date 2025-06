18 juni 2025

Nederlander aan Spaanse kust opgepakt met gestolen luxeauto

Aan de Spaanse zuidkust heeft de lokale politie een Nederlander opgepakt die aan het stuur zat van een dure auto die eerder op de dag was gestolen. De arrestatie was dinsdag op de boulevard van Almuñécar-La Herradura, een kustplaats even oostelijk van Málaga.