‘Nederlander bevrijd na gijzeling in Spanje’

In de Spaanse stad Vigo zijn vrijdag drie Turken opgepakt die worden verdacht van het gijzelen van een Nederlander.

De drie Turken zijn in de leeftijd tussen 22 en 34 jaar zijn deze vrijdag gearresteerd. Ze zouden de Nederlander hebben vastgehouden in een vakantiehuis in Vigo, in de wijk Teis, aan de Spaanse westkust.

Het slachtoffer zou via een telefoon kans hebben gezien een vriendin te waarschuwen. In video’s vertelde de Nederlander dat hij was ontvoerd door meerdere gewapende personen. Ze eisten betaling van een geldbedrag voor zijn vrijlating.

Conflict

Het is niet zeker of het deze vrouw is geweest die de politie inseinde.

Vrijdag rond 12.00 kwam een arrestatieteam in actie, en drongen met enig geweld het huis binnen.

De politie arresteerde de drie personen, die zich niet verzetten. De Nederlander was vastgehouden in een groot huis van twee verdiepingen met een kelder.

De Spaanse politie gaat er volgens Spaanse media van uit dat een conflict in het criminele milieu de achtergrond van de gijzeling is geweest.