Nederlander en Belg opgepakt voor gijzeling in Antwerpen

In het gerechtelijk onderzoek naar de gijzeling van een 24-jarige man uit Antwerpen zijn inmiddels drie verdachten gearresteerd. De eerste in februari al, de twee anderen recent in Nederland en Spanje. Dat meldt het parket in Antwerpen vrijdag.



Losgeld

De politie ontving in de nacht van 17 februari een melding van een mogelijke gijzeling van een 24-jarige man uit Antwerpen. Het slachtoffer zou eerder op de avond naar Antwerpen gelokt zijn en daar door onbekenden worden vastgehouden in ruil voor losgeld.

Gewond

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) slaagde er in om het slachtoffer te lokaliseren, waarna speciale eenheden het gewonde slachtoffer konden bevrijden. Een 36-jarige man die aanwezig geweest zou zijn bij de gijzeling, werd ter plaatse gearresteerd. De onderzoeksrechter besliste om hem aan te houden op verdenking van gijzeling.

Arrestaties

In het verdere gerechtelijke onderzoek werd een 36-jarige Nederlander gearresteerd in Breda. Een 32-jarige Belg stond internationaal gesignaleerd en kon vorige week opgepakt worden in Spanje. Beide verdachten zullen later worden overgeleverd aan de Belgische autoriteiten.

Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet door FGP Antwerpen onder leiding van de onderzoeksrechter.

Over een motief voor de gijzeling is nog niets bekend.