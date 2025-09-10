 Meteen naar de content
10 september 2025

Nederlander gearresteerd voor moord op Belgische in Oostende

In het centrum van Maastricht is woensdag een 21-jarige Nederlandse verdachte gearresteerd die te maken zou hebben met de gewelddadige dood van de Belgische Theresa D. (43), die zaterdag in Oostende is doodgeschoten.

Taxi

De vrouw werd zaterdag rond 14.00 doodgeschoten in de Brusselstraat in het centrum van Oostende. Getuigen vertelden dat er sprake was van een ruzie op straat. Er zou één keer zijn geschoten. De schutter zou in een taxi zijn gestapt. Daarmee zou hij nar het treinstation in Brugge zijn gereden.

Drugsprobleem

De politie pakte eerder twee mannen op die mogelijk betrokken waren bij de ruzie op straat, maar die zijn weer op vrije voeten gesteld.

Belgische media hebben geschreven dat het slachtoffer een ernstig drugsprobleem had.

