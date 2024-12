Nederlander in Hongarije opgepakt met wapens, drugs en groot geldbedrag

Een Nederlander is in Hongarije gepakt met een grote hoeveelheid drugs, wapens, en geld. Dat meldt De Telegraaf donderdag.

Een Nederlandse man is in Hongarije gepakt met een flinke voorraad soft- en harddrugs, en enkele wapens. Dat melden media uit dat land donderdag, schrijft de krant. De man werd opgepakt toen hij op weg was naar een vliegveld, nadat de autoriteiten aanwijzingen hadden dat hij in het bezit was van een illegaal wapen.

Inval

Na een inval in zijn huis in het plaatje Fót vond de politie bij hem enkele geweren. Ook werd munitie aangetroffen door agenten. Ze stuitten daarna op iets anders. Hij had 11 kilo wiet, 3 kilo xtc, 2 kilo amfetamine en een kilo cocaïne in bezit. Daarnaast werd 120.000 euro aan contanten gevonden, in verschillende valuta. De man had ook twee luxe sportwagens staan, schrijft de krant.