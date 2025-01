11 januari 2025

Nederlander in Zweden veroordeeld voor doden echtgenote met zwaard

In Zweden is een Nederlander (27) veroordeeld tot levenslang omdat hij zijn echtgenote met een zwaard om het leven heeft gebracht. Hij viel zijn vrouw aan in hun huis in Arivka nadat zij hem in een ruzie zou hebben gezegd te willen gaan scheiden. Een van de aanwezige kinderen heeft het alarmnummer gebeld.