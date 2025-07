5 juli 2025

Nederlander krijgt 20 jaar cel voor grootste cocaïnevangst ooit in Ierland

De 49-jarige Nederlander Cumali O. is vrijdag door een Ierse rechtbank veroordeeld tot 20 jaar cel voor de smokkel van 2,2 ton cocaïne, met een waarde van ruim 157 miljoen euro. Ook zeven medeverdachten werden veroordeeld tot lange celstraffen. De drugs werden in september 2023 voor de Ierse kust aangetroffen aan boord van het Panamese vrachtschip MV Matthew. Het was de grootste cocaïnevangst in de Ierse geschiedenis.