Nederlander met 30 kilo wiet over Spaanse snelweg

Connect on Linked in

In het zuiden van Spanje is een Nederlander gearresteerd die op weg was met ruim 30 kilo marihuana. De man reed op snelweg A-92 tussen Málaga en Granada en werd aangehouden door agenten van de Guardia Civil die in de buurt van Santa Fé zijn auto doorzochten.

In zijn gehuurde auto lagen drie jutezakken met vijfentwintig pakketten vacuüm verpakte marihuana. De 56-jarige man heeft een strafblad in Spanje en woonde in de provincie Alicante. Hij is in voorlopige hechtenis gezet.

Volgens de Guardia Civil werd de man gecontroleerd in het kader van een periodieke routinecontrole.