1 december 2024

Nederlander met 5 kilo coke aangehouden op luchthaven Suriname

Het Bestrijding Internationale Drugsteam (BID) heeft eerder deze week op de Johan Adolf Pengel International luchthaven in Suriname een Nederlander aangehouden die vijf kilo cocaïne in zijn koffer had verborgen. De drugs zaten verstopt tussen zoute vis, bara, sojabrokken en gezouten amsoi.