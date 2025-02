Nederlander negeert Duitse grenscontrole, auto doorzeefd met kogels (VIDEO)

Daarin is te zien hoe meerdere Duitse agenten bij de auto van de Nederlander staan, zijn ramen inslaan en zelfs een raam intrappen. Als de man besluit om gas te geven, openen agenten van de Bundespolizei het vuur op het voertuig en wordt de achtervolging ingezet.



De auto wordt vervolgens klemgereden op de A31 bij Lathen, waar de chauffeur wordt gearresteerd.

Tientallen kogelgaten

Tijdens de achtervolging raakten verschillende politieauto’s en de Nederlandse wagen beschadigd. In de auto zitten tientallen kogelgaten. Door spijkermatten van de Duitse politie zijn twee banden van het voertuig lek gereden.



Waarom de man de grenscontrole voorbijreed en op de vlucht sloeg is onduidelijk. De Bundespolizei heeft niet bekendgemaakt of er verboden spullen in de auto zijn aangetroffen. Wel is te zien dat de man niet opendoet en in zijn wagen blijft zitten.